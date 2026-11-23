Ashley no entiende qué hacen en un sitio conocido como el cementerio. Según rumores, esos canales están habitados por espíritus. Además de haber muchas historias sobre cazadores que han desaparecido.

Ashley confirma que da muy mal rollo estar ahí. Por si fuera poco, Ronnie le cuenta la historia de Letice, una niña abandona por su familia en los pantanos, a la que adoptaron los caimanes. Al parecer, da la vuelta a los barcos de los cazadores que se quedan de noche. Es un cuento, pero mucha gente lo cree.

Para Ronnie lo más importante es que el cementerio está lleno de caimanes agresivos. Pero ¡hasta encuentran un pájaro colgado en señal de advertencia! Puede ser casualidad pero Ahsley piensa que todo es culpa de Letice.

Primero no pueden entrar con el barco entre los postes, es como si el espacio se hubiera reducido desde la última vez que Ronnie fue. Conoce otro camino pero se tarda unos 45 minutos más de ida y de vuelta. Y aunque Ronnie asegura que saldrán antes de que anochezca, Ashley no está convencida de permanecer más tiempo en el pantano y que se les haga de noche.

Y después, el barco sufre un tremendo golpe. Ronnie divisa un tronco pero Ashley está convencida de que se trata de Letice impidiéndoles cazar. ¡Qué miedo!