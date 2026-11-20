Los cazadores de caimanes siguen el discurso del río y detectan algo en las orillas: hay vacas. Pero el problema es que cada vez hay menos.

Los caimanes tienen un plan para cazar y cada vez que las vacas y los terneros se acercan al abrevadero ¡las enganchan y acaban con ellas!

Se pueden ver las huellas donde los terneros se acercan a beber agua por última vez. Los caimanes son expertos en tenderles una emboscada.

Eso es lo que los cazadores están intentando evitar capturando a los propios animales.

Los rancheros de la zona están experimentando grandes pérdidas y como la cosa siga igual van a acumular más desastres.

La ley del más fuerte en la naturaleza está causando estragos.