Momento destacado
Los cazadores intentan que los caimanes no ataquen a las vacas
Los caimanes tienen una técnica para cazar y están acabando con el futuro de los rancheros.
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Los cazadores de caimanes siguen el discurso del río y detectan algo en las orillas: hay vacas. Pero el problema es que cada vez hay menos.
Los caimanes tienen un plan para cazar y cada vez que las vacas y los terneros se acercan al abrevadero ¡las enganchan y acaban con ellas!
Se pueden ver las huellas donde los terneros se acercan a beber agua por última vez. Los caimanes son expertos en tenderles una emboscada.
Eso es lo que los cazadores están intentando evitar capturando a los propios animales.
Los rancheros de la zona están experimentando grandes pérdidas y como la cosa siga igual van a acumular más desastres.
La ley del más fuerte en la naturaleza está causando estragos.
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