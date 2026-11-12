Ahsley aprende a manejar el hidrodeslizador

En la marisma de Biloxy, el cazador de caimanes Ronnie Adams y su ayudante, Ashley Jones, se preparan para poner en marcha el hidrodeslizador en el agua para cazar en un recóndito nido donde se supone que hay camina es descomunales.

Pero en esa época del año el caudal del río es tan bajo que no pueden acceder con un bote normal, por lo que van a utilizar el hidrodeslizador.

Pero Ronnie tiene una sorpresa para Ashley: tiene un hidrodeslizador para ella sola. ¡Va a aprender a manejarlo! ¡Está alucinando!

Pero Ronnie sabe que ella puede llevarlo perfectamente. Con uno solo no pueden abacar toda la zona, así que van a ir uno en cada uno.

A Ashley le da miedo hundirlo o todo lo que puede pasar al no haber navegado nunca con un aparato tan potente.

Ronnie le da unas indicaciones y ella se mete para comprobar cómo ve desde dentro. Hace mucho ruido y vibra bastante, y aunque le da miedo, Ashley enseguida lo domina. Le asustaba porque no tenía experiencia, pero no le cuesta nada hacerse a ello.

Así pueden llegar al estanque: uno irá por la derecha y otro por la izquierda.Ante todo, lo que tienen que evitar es entrar en terrenos llenos de agua donde el fondo sea poco profundo, ahí podrían perderse y sería difícil encontrarse.

A continuación, Ronnie y Ashley se separan y quedan en encontrarse tres horas después. ¿Completarán la misión con éxito?