Rey a los 20 y gobernante del imperio más grande de la historia a los 25, ahora los arqueólogos buscan más pistas sobre la vida de Alejandro Magno desvelando los oscuros secretos de sus conquistas.

Como es el caso de Brian Rose, un arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, que se adentra en los restos de la ciudad de Gordion.

Según camina por sus ruinas se imagina qué hacían ahí en tiempos de Alejandro Magno. Y es capaz de relatar la historia viendo cada mosaico que encuentra en el suelo procedente de la sala en la que se exhibía el nudo gordiano.

El nudo de Gordion es famoso porque según dice la profecía, quien lo deshaga se convertirá en rey de Asia.

Lo que hizo Alejandro fue intentar deshacerlo, y al ver que era imposible, sacó su espada y lo cortó. Haciendo con ello historia; algo que nadie había hecho antes.

Brian analizó pistas ocultas en relatos históricos sobre Alejandro Magno para localizar este lugar en las ruinas de Gordion. Y ahora puede ubicar el lugar exacto en el que ocurrió un hecho histórico.