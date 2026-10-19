El Taj Mahal: la impresionante historia de amor que dio origen a una de las Siete Maravillas del Mundo

El Taj Mahal es una de las grandes obras maestras de la arquitectura mogola. Construido en mármol blanco en el siglo XVII, se encuentra en Agra (India), a unos 215 kilómetros de Nueva Delhi. Fue mandado construir por el emperador mogol Shah Jahan, que reinó entre 1628 y 1658, como homenaje a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo.

Aunque muchos lo confunden con un palacio, en realidad es un mausoleo funerario que forma parte de un complejo amurallado de unas 17 hectáreas, con jardines de estilo persa, una mezquita y una casa de invitados.

Su construcción se prolongó durante más de dos décadas y en ella participaron unos 20.000 trabajadores. Para su decoración se utilizaron numerosas piedras preciosas y semipreciosas, como jade, lapislázuli y ónix. Su diseño destaca por una simetría casi perfecta y una imponente cúpula central.

Levantar esta maravilla arquitectónica supuso un enorme desembolso económico que, según algunas estimaciones, equivaldría hoy a más de 1.000 millones de dólares.

En 1983, el Taj Mahal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, en 2007, fue elegido como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

"El Taj Mahal es una creación asombrosa. Es maravilloso porque parece que cobra vida al mirarlo", afirma uno de los expertos del documental.