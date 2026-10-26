Castillos medievales: su función en la historia y su eco en la actualidad

La clave de toda estrategia militar descansa en estructuras defensivas para proteger al personal y a los ataques. Bases con paredes sólidas, excavadas en montañas, bajo tierra, en el hielo.

Pero esto no hubiera sido posible sin la estructura defensiva más emblemática de la humanidad: esta es la historia del castillo. Un lugar donde las tropas reposen, entrenen, etc. Con paredes sólidas. Pero estos edificios de hoy en día no serían posibles sin los antiguos castillos.

Durante la edad media Europa sufrió la evolución del castillo. Hay dos países con la mayor concentración de castillos del mundo, Inglaterra y Gales.

Caerphilly en Gales del sur es uno de ellos, que además fue decisivo en la conquista del salvaje Gales. Los normandos que venían de Francia ocuparon Inglaterra gracias a los castillos en el siglo XII. Es una obra maestra y ofrecía una visión desalentadora para cualquier atacante.

Era todo coherencia, usaba agua para defender las murallas y tiene un diseño concéntrico que ocupa 12 hectáreas. Quizá sea el castillo más grande del planeta. Se encuentra en el sur de gales, es el más grande del país, y se construyó muy rápido.

Es del siglo XIII. ¿Cómo crearon los arquitectos medievales estas estructuras tan extraordinarias? Y ¿qué ha llegado de eso a la actualidad?

El Complejo de Cheyenne Mountain en Colorado Springs es un ejemplo de ello, porque está inspirado en los grandes constructores de castillos medievales. Puede resistir hasta ataques nucleares o electromagnéticos. Porque los castillos de ayer son los edificios fortificados de hoy.