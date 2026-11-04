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Andy Bassich prepara una sofisticada trampa para cazar castores en Vida bajo cero

La primavera ha llegado a Calico Bluff y Andy Bassich está decidido a aprovecharla. Pese a tener un hombro lesionado, el protagonista de Vida bajo cero prepara una sofisticada trampa para capturar castores.

Andy Bassich prepara una sofisticada trampa para cazar castores en Vida bajo cero

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En Calico Bluff, Andy Bassich y su mujer se preparan para disfrutar de la primavera. Con la llegada del buen tiempo, ambos deciden salir a cazar castores, aunque Andy todavía tiene molestias en un hombro. "Es lo que más me gusta hacer en esta época del año", asegura el protagonista de Vida bajo cero.

Después de una larga temporada alimentándose de carne de oso y rata almizclera, Andy quiere variar su dieta. Para conseguirlo, prepara una sofisticada trampa con la que espera capturar algún castor.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. Primero tendrá que localizar la madriguera de estos roedores bajo el hielo y construir un dique que le permita atraparlos.

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