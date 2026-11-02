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La llegada del invierno obliga a uno de los protagonistas de Vida bajo cero a salir en busca de caribús para sobrevivir

Con temperaturas que ya rozan los 33 grados bajo cero, conseguir alimento se convierte en una prioridad. El protagonista sale a cazar caribús con la esperanza de abastecerse para afrontar los duros meses de invierno.

La llegada del invierno obliga a uno de los protagonistas de Vida bajo cero a salir en busca de caribús para sobrevivir

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En la cordillera de Brooks, uno de los protagonistas de Vida bajo cero vive aislado con su perro, enfrentándose a las duras condiciones de Alaska. El invierno ya ha llegado y, con temperaturas que descienden hasta los 33 grados bajo cero, sabe que no puede perder el tiempo. Necesita conseguir alimento y decide salir a cazar caribús, muy abundantes en la zona. "Los caribús son mi principal fuente de alimento", asegura.

Durante su recorrido por la nieve, encuentra huellas recientes de estos animales y comienza a seguirles el rastro. Hay algo que le llama especialmente la atención: los caribús escarban en la nieve para alimentarse del musgo, aunque también aprovechan otros recursos que encuentran en la tundra.

Consciente de que las condiciones meteorológicas serán cada vez más extremas, sabe que cualquier oportunidad de caza puede resultar decisiva. Conseguir un ejemplar le permitiría disponer de una importante reserva de carne y afrontar con mayor tranquilidad los próximos meses. Pero localizar a estos animales en un territorio tan extenso no será tarea fácil.

¿Conseguirá cazar algún caribú y asegurarse alimento para buena parte del invierno?

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