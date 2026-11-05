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Sue perdona la vida a dos cisnes por amor

Sue tiene que modificar su objetivo en la caza pero aun así no caza lo primero que pilla.

Sue perdona la vida a dos cisnes por amor

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En el Campamento del rio Kavik Sue Aikens sobrevive a las duras condiciones invernales. Pero ahora se enfrenta a un nuevo reto: no puede cazar caribús, osos o alces durante un año por recomendación del médico.

Tiene más presión porque no dispondrá de tanta carne a la vez para alimentarse. Así que tiene que adaptarse. ¡La operación le está afectando más de lo que pensaba! ¿Sigue siendo saludable la vida que lleva ahí? ¿Podrá seguir el ritmo?

Mientras sale a ojear los alrededores descubre que hay muchos gansos en la zona, igual unos cien. Y dos cisnes grandes, pero a ellos no va a dispararlos. Sabe que los cisnes se emparejan de por vida y no puede disparar a uno y dejar al otro vivo porque se le rompería el corazón. ¡No va a disparar a todo lo que vea! Solo quiere mirar.

De hecho, le encanta observarlos: es un espectáculo precioso verlos enredando sus cabezas. Disfruta de todo y le encanta lo que ve, solo necesita que su cuerpo lo aguante.

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