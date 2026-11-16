En la marisma de Biloxy los veranos son terribles de calor. A 38 grados, Ronnie y Ashley no pueden más

Al empezar la mañana ya están soportando un calor pegajoso muy extremo y, cuando el aluminio del bote se calienta, todo el barco arde.

El año anterior Ronnie empezó a sufrir unos calambres muy fuertes y agotamiento térmico y terminó en urgencias. ¡Estaba a punto de sufrir un golpe de calor!

Lo pasó muy mal.

Así que ahora tiene un plan: hacer muchas pausas y no perder líquidos, gracias a un remedio cajún de su madre. ¡Le pone los electrolitos a tope!

Consigue sobrevivir bebiendo la mezcla de electrolitos y agua, una receta antigua que usan cuando tienen que aguantar al sol.

Es uno de los veranos más calurosos de la historia y no pueden escapar de él. No hay árboles que los cubran ni lugar donde refugiarse mientras cazan.