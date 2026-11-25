Bruce es un cazador de caimanes para el que no está siendo nada fácil ubicarse. Y la culpa no es suya: es que se ha dado cuenta de que el pantano no para de moverse.

Intenta buscar sus trampas pero no es capaz de encontrarlas. Los mapas están bien pero no sabe dónde está, así que no le sirven.

Para leer el mapa necesita puntos de referencia pero no hay, así que no se puede guiar con nada. ¡Todo le parece igual!

Bruce no tiene ni idea de dónde está. Y lo que es peor, no sabe cómo va a encontrar el camino de vuelta.

Pero no quiere pasar la noche ahí así que no le queda más remedio que seguir moviéndose hasta que de con la salida. ¿La encontrará? ¿Se topará con los caimanes antes?