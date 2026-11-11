A Daniel se le rompe el cabestrante y tiene que subir los caimanes a pulso

En Bayou Benue, Daniel sale a cazar caimanes en solitario, como ha hecho otras veces.

Aunque su mujer y sus hijos se preocupan demasiado, lo cual es bonito porque así sabe que lo quieren.

Además, demuestra que solo también puede encontrar buenos ejemplares.

Casi todo el mundo sale en pareja o en grupos de tres personas, y se enfrentan a bichos tan grandes que no se hacen con ellos entre los tres.

El de Daniel pesa unos 250 kilos, y con casi 70 años tiene que usar el cabestrante para sacarlo del agua.

Aunque no sea tarea fácil, sobre todo si el cabestrante se rompe y tiene que subirlos a bordo.

¿Lo conseguirá él solo a mano?