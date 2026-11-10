Cazadores del pantano

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Ahsley Jones se mete en el río junto a un caimán de tres metros

Ronnie y Ahsley Jones van a un refugio de machos de caimanes en celo y tienen un encontronazo con un animal.

Ashley se mete en el agua para recuperar su arma

Ronnie y Ahsley Jones van a un refugio de machos de caimanes en celo

  • Ronnie y Ahsley van a la caza de caimanes
  • Visitan un refugio de machos en celo

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La caza de caimanes es el objetivo principal de Cazadores del pantano.

Ronnie y Ahsley Jones se dirigen a un refugio de machos de caimanes en celo. Es un nido secreto, por lo que tienen puestas muchas expectativas en él.

Y cuando encuentran un ejemplar, tienen un forcejeo con una bestia en mitad del río. ¡El caimán muerde la escopeta! La arrastra al fondo y dejan de verla.

Así que la solución que ve Ashley es meterse en el agua a rescatarla. ¡Es una locura!

Ronnie se opone pero ella está decidida. ¡Quiere recuperar la escopeta de su padre! Mientras Ronnie sujeta al caiman con un cabo, Ahsley encuentra la escopeta para a continuación salir corriendo del agua.

¡Qué momento de tensión han vivido!

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