Momento destacado
Ahsley Jones se mete en el río junto a un caimán de tres metros
Ronnie y Ahsley Jones van a un refugio de machos de caimanes en celo y tienen un encontronazo con un animal.
- Ronnie y Ahsley van a la caza de caimanes
- Visitan un refugio de machos en celo
Publicidad
La caza de caimanes es el objetivo principal de Cazadores del pantano.
Ronnie y Ahsley Jones se dirigen a un refugio de machos de caimanes en celo. Es un nido secreto, por lo que tienen puestas muchas expectativas en él.
Y cuando encuentran un ejemplar, tienen un forcejeo con una bestia en mitad del río. ¡El caimán muerde la escopeta! La arrastra al fondo y dejan de verla.
Así que la solución que ve Ashley es meterse en el agua a rescatarla. ¡Es una locura!
Ronnie se opone pero ella está decidida. ¡Quiere recuperar la escopeta de su padre! Mientras Ronnie sujeta al caiman con un cabo, Ahsley encuentra la escopeta para a continuación salir corriendo del agua.
¡Qué momento de tensión han vivido!
Publicidad