Ahsley Jones se mete en el río junto a un caimán de tres metros

La caza de caimanes es el objetivo principal de Cazadores del pantano.

Ronnie y Ahsley Jones se dirigen a un refugio de machos de caimanes en celo. Es un nido secreto, por lo que tienen puestas muchas expectativas en él.

Y cuando encuentran un ejemplar, tienen un forcejeo con una bestia en mitad del río. ¡El caimán muerde la escopeta! La arrastra al fondo y dejan de verla.

Así que la solución que ve Ashley es meterse en el agua a rescatarla. ¡Es una locura!

Ronnie se opone pero ella está decidida. ¡Quiere recuperar la escopeta de su padre! Mientras Ronnie sujeta al caiman con un cabo, Ahsley encuentra la escopeta para a continuación salir corriendo del agua.

¡Qué momento de tensión han vivido!