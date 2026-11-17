En este documental sobre los vikingos, los vikingos, desvelan los secretos de una dinastía única, de los reyes de Europa. Pasaron de ser saqueadores paganos a emperadores cristianos.

En concreto, todo se originó con el hombre llamado Bluetooth, que significa diente azul, quien llevó a los vikingos a una era de dominación. Por eso su nombre resistió a la prueba del tiempo

Ahora se producen nuevos hallazgos sobre este hito de la historia que revelan cómo luchó por mantener el poder. Era todo un político que sabía publicitarse como rey.

Tampoco pasaron desapercibidos sus ambiciosos proyectos de construcción.

Destacaron en grandes áreas de las actuales Suecia, Noruega y Dinamarca. Los vikingos tenían un territorio pagano rodeado de tierras cristianas.

Harald consiguió que se adaptaran a la realidad acercándose a una nueva religión. Convirtió a los daneses y los hizo cristianos. Y todo ello quedó patente sobre una roca.

En el año 965, un cantero talla una pieza única sin igual, por orden de Harald Diente Azul y dará un vuelco a las sociedades vikingas en general, a los que se conocían como hombres del norte.

Así investigan los grabados sobre una piedra de granito que ordenó hacer el vikingo Harald.

Es un monumento a sus padres, pero también habla de que conquistó casi toda Dinamarca y Noruega. Contiene varias páginas, porque hay que leerlo como si fuera un libro, ya que se inspira en la forma de leer los libros de aquella época.