El carro y su velocidad: lo que cambió la dinámica de la guerra

Una de las armas más efectivas en la guerra que supuso un cambio respecto a otras utilizadas fue el carro. Con el carro la muerte sobrevenía a gran velocidad.

Diseñado para llevar a los combatientes rápidamente al enemigo y a la vez protegerse de ellos por su velocidad. Llevar a cabo el tiro con arco y la jabalina desde un aparato que se movía era muy difícil.

Lo trajeron los hicsos, que invadieron a los egipcios.

En Megadocs vemos cómo un experto en armas quiere develar el secreto del éxito del carro. ¿Cómo se construía y qué lo hacía tan efectivo en el campo de batalla?

Tenía un conductor, pero el guerrero principal era un arquero, que era la figura más importante. El carro era el sistema de armas móvil más rápido del mundo antiguo. Estaba hecho de madera y cuero, y se utilizaba por guerreros con arcos y flechas. Pero los lanceros armados con hachas también los usaban.

Cambió la guerra. De pronoto, llegaban escuadrones de carros para un ataque sorpresa y respondían a situaciones cambiantes porque tenían movilidad, lo cual era una táctica nueva. Y con ella surgió un nuevo tipo de cuerpo: la caballería, que era elitista cara y heroica.

Esta revolución tecnológica nunca hubiera sido posible sin la rueda. La primera data de hace más de 5000 años. en Eslovenia, la rueda maciza que quizás fue usada por agricultores.

Otra gran invención fueron los radios, porque al principio tenían cuatro, lo que las hacía más inestables y después incorporaron más. Con cuatro radiosla rueda era ágil para la batalla, pero con determinada carga podía romperse. Así que pusieron seis.

Los Egipcios empezaron a mejorar la tecnología de los carros hasta que encontraron la solución más eficiente.