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El juego de la memoria: cómo construir una hoja solo con lo recuerdan de ella

Los concursantes solo tienen 20 segundos para memorizar cada detalle y luego llevar su creación a cabo.

El juego de la memoria: cómo construir una hoja solo con lo recuerdan de ella

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En esta ocasión, los tres herreros participantes no tienen que hacer una hoja como cualquier otra. Tienen que fabricar una específica y disponen solo de 20 segundos para memorizar la silueta del cuchillo que deben que recrear. Por eso esta prueba se llama el juego de la memoria.

El que se acerque más a la reproducción se llevará los 1000 euros, que es el premio de la primera ronda. ¿Recordarán algún detalle? Como que tiene un mango con diamantes.

Primero tienen que plasmarlo en un papel, antes de que se les olvide. También pueden tomar referencias y medir distancias con los dedos para luego llevarlo a su creación.

El cuchillo tiene un montón de picos, ¡ni los jueces se acuerdan de cuántos!

La parte más difícil es el perfil, y por ahí empiezan algunos. Otros confían mucho en su memoria. Sin embargo, otros tienen problemas de memoria y que entre en juego en la competición de la forja es un gran inconveniente para ellos.

Una buena técnica es que el cuchillo es simétrico. Piensan que, si lo dibujan en un papel, lo doblan y lo recortan les sale entero.

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