Intercambiar capas de acero y níquel, un reto nada habitual para los herreros

La prueba a la que se enfrentan los concursantes de Forjado a fuego lleva el nombre del método que tienene que utilizar: Go mai de acero de damasco.

Este reto es solo para expertos. Porque además del damasco tienen que meter entre las capas níquel.

Todos tienen mucho acero pero no tienen que apilarlo desde el principio, primero tienen que fabricar el damasco y después incorporar el níquel.

Primero tienen que limpiar bien las superficies para que las capas se puedan soldar bien. Siempre es más fácil quitar acero que añadirlo, por eso alguno coge todo el acero desde el principio.

Las capas tienen que quedar alineadas y ese es uno de los puntos más difíciles de esta prueba en comparación con otras.

Para algunos, es la primera vez que se enfrentan a esa tarea. Otros se sienten directamente fuera de su zona de confort.

¿Cuántas capas hará cada herrero? Solo quieren impresionar a los jueces.