Momento destacado
Los herreros se enfrentan a sus propios amigos en la forja
En Forjado a fuego también se forjan amistades y en este reto han tenido que ponerlas a prueba.
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En esta prueba de Forjado a fuego han traído antiguos concursantes para enfrentarse entre ellos.
Hay rivales muy fuertes y lo más curioso es que algunos son buenos amigos. ¡Aunque no dejen de picarse! Están acostumbrados a picarse entre ellos y siempre lo hacen desde el humor.
Saben que su objetivo en el programa es el mismo y han decidido vivirlo juntos.
Otros son amigos desde el primer programa.
Pero hay una ventaja o inconveniente y es que, como se conocen de hace tiempo, conocen perfectamente las cualidades del otro.
Y ya saben que tienen que esforzarse mucho para superar el nivel de sus rivales.
¿Seguirán siendo amigos después de la competición?
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