Doug Marcaida enseña los secretos de Forjado a fuego

En este programa conocemos los secretos de la forja de Doug Marcaida. El juez filipino cuenta como fueron sus inicios.

De pequeño su mayor miedo eran los cuchillos. Se enfrentó a ese miedo y gracias a eso terminó acercándose a este mundo para perderle el miedo.

Doug trabajó para el ejército formando a alumnos y ha trasladado algunos de sus conocimientos de aquella época al programa de Forjado a fuego, como la forma de probar la funcionalidad de las armas.

Lo sacó de cómo entrenaban el combate en el ejército. Así evaluaban los efectos de los cortes y la capacidad letal de las armas.

Pero no solo el paso final le gusta, lo que le parece fascinante es ver el proceso de forja que llevan los herreros en el programa.

Y no solo eso, también muestra lo que hay detrás de las cámaras y del programa. Así nos muestra a los miembros del departamento de arte que hacen posible toda la magia que vemos en Forjado a fuego. Hay un director de proyectos, un constructor… su labor es convertir las ideas del programa en realidad. Primero hacen bocetos en un cuaderno y después las desarrollan.

Queda claro que en Forjado a fuego son capaces de crear cualquier cosa.