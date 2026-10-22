Un reto basado en la temperatura: si se funden, están perdidos

La temperatura alcanza un papel decisivo en este reto de Forjado a fuego. Los herreros tienen que centrarse en el calor. Detrás de cada concursante hay una fragua cuyas temperaturas pueden ascender a los 1.370 grados.

El calor es tan importante porque tienen barras de acero y para tratarlas van a usar la técnica cu mai.

Pero el punto de fusión del cobre es de 1.100 grados: es una diferencia de unos 330 grados.

Si lo sobrecalientan y no controlan bien la temperatura, el cobre puede fundirse y salir despedido del lingote. ¡Sería la ruina! Y tendrían que volver a empezar.

El mejor consejo que pueden recibir es que eviten alcanzar la temperatura de fusión del cobre.

Si es demasiado alta ya sabemos lo que ocurrirá, y si es demasiado baja el acero se agrietará. ¿Conseguirán encontrar el punto medio?

Eso es lo que ha intentado, por ejemplo, Matthew. Y le ha quedado una hoja preciosa.