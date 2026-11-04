Ventajas e inconvenientes de la granada de mano

La granada de mano fue una invención moderna. La llegada de nuevas tecnologías en las armas provoca graves errores, como en la Primera Guerra Mundial en 1914 y los grandes ejércitos de Europa, que pensaban que usarían la caballería e infantería. Pero no hubo un solo frente. Ahora había poder de fuego, ya no era 50 años antes. La artillería mejorada provocaba grandes pérdidas.

En el siglo XVII las trincheras iban del Mar del Norte a Suiza. La guerra de avanzadillas se había convertido en guerra de trincheras.Y la mejor forma de atacar esos búnkeres difíciles de localizar era con la artillería, con fuego de mortero.

La bomba Mils fue uno de esos inventos. Pero entonces nació la granada de mano, que era más fácil de transportar.

La forma de las primeras se asemejaba a la fruta, de ahí el nombre. Era la nueva arma del siglo XVII. Estaba llena de pólvora y astillas de metal y provocaba un impacto destructivo. Los soldados de élite se llamaban granaderos. Estos vestían otro uniforme, otro gorro que les facilitaba lanzar la granada. Se situaban en primera línea de fuego. Pero el arma también fallaba. Tenían que activarla y si la mecha iba muy rápida, la granada explotaba antes de lanzarla. Y si llovía tampoco funcionaba. Era un arma bastante complicada

Los soldados que sufrían heridas por fragmentos de granada tenían problemas serios. Había muchas infecciones por la guerra de trincheras. Vivían otra guerra interna porque iban siempre con la misma ropa, sin higiene, con la piel húmeda y macerada, surgían hongos, y así era imposible tratar una lesión.

Las partículas pequeñas podían inflamarse debido a las malas condiciones. Sin medicación, los heridos podían pasar de tener una herida leve a una grave infección y se les podía envenenar la sangre.

Y además, aunque una herida de metralla sanara, sufrirían otro ataque.