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Ezkurdia y Murua se ven las caras este domingo en un duelo decisivo del Campeonato del Cuatro y Medio de pelota vasca

El frontón de Estella acoge este domingo 8 de noviembre un nuevo enfrentamiento de la liguilla de cuartos de final del Campeonato del Cuatro y Medio Serie A, que podrá seguirse en MEGA.

Ezkurdia y Albisu se enfrentan este domingo a Elordi y Mariezkurrena II en la gran final del Masters CaixaBank

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La emoción de la pelota vasca continúa este domingo en MEGA con un nuevo duelo del Campeonato del Cuatro y Medio Serie A. Ezkurdia y Murua se enfrentarán en el frontón de Estella en un partido correspondiente a la liguilla de cuartos de final.

Ambos pelotaris saltarán a la cancha dispuestos a darlo todo en una fase de la competición en la que cada tanto cuenta. La precisión, la velocidad y la estrategia serán fundamentales en un enfrentamiento que promete intensidad y espectáculo.

La lucha por avanzar en el campeonato continúa y ninguno de los dos querrá dejar escapar la oportunidad de sumar una victoria.

¡No te pierdas el Ezkurdia-Murua este domingo 8 de noviembre en MEGA!

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