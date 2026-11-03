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Una tormenta de nieve sorprende a los protagonistas de Vida bajo cero durante una expedición de caza en Alaska

Los protagonistas deberán recorrer más de 100 kilómetros de tundra para cazar alces y conseguir provisiones para el invierno, pero una intensa tormenta de nieve complicará su viaje.

Una tormenta de nieve sorprende a los protagonistas de ‘Vida bajo cero’ durante una expedición de caza en Alaska

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En Bethel, los protagonistas de Vida bajo cero tienen que recorrer más de 100 kilómetros de tundra para salir a cazar alces, aunque las condiciones meteorológicas no son precisamente las mejores.

La nieve cae con fuerza y, durante el trayecto, una intensa tormenta los sorprende, reduciendo tanto la visibilidad que apenas pueden distinguir el camino por el que avanzan.

En Bethel está prohibido cazar alces durante el otoño, por lo que deben desplazarse a otro territorio para intentar conseguir algún ejemplar y abastecerse de carne con la que afrontar el largo y frío invierno de Alaska.

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