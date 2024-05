Mike se enfrenta a la negociación imposible y no consigue hacerse con lo que busca

Cuando Mike y su hermano viajan hasta Arizona para conocer a Jed no se imaginan lo que está a punto de suceder. Jed es un veterano del Vietnam que ha ido acumulando una gran cantidad de objetos de gran valor. Sobre todo en lo relativo a las motocicletas y a los motores que estas llevaban.

Mike está maravillado al ver la gran cantidad de rarezas que atesora Jed en su propiedad. Es el paraíso de aquel que quiere coleccionar algo excepcional. Pero Mike y su hermano se encuentran con un problema inesperado: la actitud negociadora de Jed. Lo que pide por las cosas son precios desorbitados a los que Mike no puede llegar y no parece haber un buen entendimiento entre ambos, por lo que Mike se acaba desesperando al no lograr progresos.