Edu Aguirre: "Al Barça le regalaron 2 puntos contra el Atleti"

Después de la polémica en el partido de liga de este sábado entre el Atletico de Madrid y el FC Barcelona con victoria culé, hubo un tenso debate sobre el arbitraje en el plató de El Chiringuito. Edu Aguirre lo tiene muy claro: "El que puede sufrir una lesión grave, es el jugador del Atlético de Madrid". El tertuliano, fue muy crítico con el arbitraje, ya que cree que ayudó al FC Barcelona.