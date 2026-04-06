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Tras la polémica el Atleti - Barça

Edu Aguirre: "Al Barça le regalaron 2 puntos contra el Atleti"

El tertuliano se mostró indignado por el arbitraje del encuentro

Edu Aguirre: "Al Barça le regalaron 2 puntos contra el Atleti"

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Después de la polémica en el partido de liga de este sábado entre el Atletico de Madrid y el FC Barcelona con victoria culé, hubo un tenso debate sobre el arbitraje en el plató de El Chiringuito. Edu Aguirre lo tiene muy claro: "El que puede sufrir una lesión grave, es el jugador del Atlético de Madrid". El tertuliano, fue muy crítico con el arbitraje, ya que cree que ayudó al FC Barcelona.

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