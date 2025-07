Freixa: “El Barça no lo ha gestionado bien”

El fuego no cesa con el Caso Nico Williams, y pese a la renovación del jugador con el Athletic Club hace ya 4 días, el barcelonismo sigue hablando del tema. Toni Freixa ha analizado de nuevo el Caso mostrándose crítico con el club. “El Barça no lo ha gestionado bien”, ha afirmado el tertuliano. “Se ha dado por hecho una negociación que no estaba hecha”, ha sentenciado.