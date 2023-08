La situación de Joao Félix en el Atlético Madrid sigue sin resolverse y el último episodio ha ocurrido hoy en el Cívitas Metropolitano durante el partido de los rojiblancos frente al Granada. Cuando megafonía anunció los nombres de los jugadores suplente, entre los que se encontraba el portugués, la afición se dejó notar con una increíble pitada.

Además, Álex Silvestre ha informado tras el partido que el entorno de Joao está decepcionado con Simeone y el Atleti. El desconcierto llegó cuando se conocía que estaba en la convocatoria para el partido de hoy. Creen que han hecho pasar un mal rato al portugués y no entienden que se haya sentado en el banquillo. Desde un primer momento se le comunicó al club la intención del luso de salir y del Atleti de buscarle una salida. Tras no jugar ni un solo minuto en toda la pretemporada, el entorno no da crédito con que se sentase en el banquillo en el debut liguero.