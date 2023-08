"Estoy alucinando con el arbitraje en Mestalla"

En un partidazo, el Valencia no pudo rescatar ni un punto contra Osasuna. Empezarían perdiendo en Mestalla, hasta que apareció Hugo Duro para empatar el partido y acabar con su sequía goleadora. Sin embargo, a punto de acabar el partido, Nacho Vidal daría la victoria a Osasuna gracias a un córner. Álex Silvestre, muy enfadado, no entiende la decisión del árbitro en una acción la cual afirma que había falta a favor del Valencia antes del córner que dio la victoria a Osasuna. "No sé que más necesitan para verlo", explicó Álex Silvestre con impotencia.