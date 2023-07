Juanma Rodríguez: "¿Mbappé? No me creo nada"

Al Khelaifi lo ha confirmado hoy en rueda de prensa, Mbappé tiene dos semanas para decidir si renueva o no. Si la respuesta es que no, se verá obligado a venderle, dejando claro que nunca dejará ir gratis a su máxima estrella. Fue una promesa que le hizo el francés, y como él dice, si alguien cambia de opinión, no es su problema. Son dos semanas clave para el culebrón Mbappé, el cual está cerca de llegar a su fin tras tanto tiempo, sin embargo, Juanma no cambia de opinión. El madridista está harto y así lo ha querido transmitir de nuevo en el programa. Explica que no sabe que decir, no sabe cómo aportar al tema y que, a pesar de todas las noticias que acercan a Mbappé al club blanco, el sigue sin fiarse y piensa que acabará renovando por el club parisino.