"Es el momento de hablar solo de fútbol"

Es un sueño hecho realidad para muchos y muchas. España es campeona del mundo tras ganar a Inglaterra por 1-0 con gol de Olga Carmona. Andrea Segura se ha mostrado muy agradecida con las jugadoras de la selección: "Les hemos dado muy poquito y nos han llevado a lo más alto". La periodista y ex futbolista también explicó que sintió un gran alivio con el pitido final. Una sensación de conseguir algo que mucha gente ha visto como imposible. Tras ver los datos de audiencia y la gran expectación de la población española por la final, también se acordó de la gente que afirma que el fútbol femenino no interesa y no vende.