Javi Balboa: "Haz tu el programa"

Después de la victoria del Real Madrid ante el RCD Espanyol con actuación estelar de Vinícius, hubo un tenso debate en el plató de El Chiringuito entre Javi Balboa y Jorge D'Alessandro por los delanteros del equipo blanco. Javi Balboa defendió la figura de Mbappé: "Cuando esto lo hace Mbappé, porque no decimos que es un líder dentro del campo". Por otro lado, Jorge argumentaba que no podía ser un líder con la cantidad de veces que el francés caía en fuera de juego, algo que calentaba a Balboa.