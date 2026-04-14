José Álvarez: "Flick está preocupado por la altura y sequedad del césped"

En el entrenamiento previo al Atlético de Madrid - FC Barcelona de Champions, ha aparecido un nuevo protagonista, el césped. José Álvarez informó en el plató de El Chiringuito sobre la inquietud que esto ha generado al técnico culé: "Hansi Flick ha pedido que se controle la medida y que al menos 60 minutos antes del partido se riegue el campo".