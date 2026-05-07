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Los elogios del tertuliano madridista que menos te esperabas

José Luis Sánchez: “Es mérito de Luis Enrique”

El PSG se ha vuelto clasificar a la final de Champions League

José Luis Sánchez: “Es mérito de Luis Enrique”

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Tras el empate entre Bayern y PSG ya se conocen a los finalistas de Champions, midiéndose el conjunto francés ante el Arsenal de Arteta. Los parisinos vuelven por segunda vez consecutiva a la gran final europea, con un papel de Luis Enrique muy llamativo. El técnico español sustituyó a Dembélé, actual Balón de Oro, en el minuto 65 y se marchó animando a sus compañeros, un hecho que José Luis Sánchez aplaudió en el plató de El Chiringuito. "Cambias al Balón de Oro en una semifinal de Champions y rema como el primero”, ha afirmado José Luis.

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