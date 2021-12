¡José Félix Díaz se sienta esta semana en el Tertuliómetro!

Como cada jueves, uno de nuestros tertulianos se sienta en la temida silla de El Tertuliómetro para someterse a las preguntas de Edu Aguirre y Álex Silvestre. José Félix no ha evitado ninguna pregunta y se ha mojado en asuntos espinosos. ¿Hay algún tertuliano con el que no quieras coincidir? ¿Prefieres el fútbol o los caballos? ¿En qué es mejor Marca que El Chiringuito? ¡No te lo pierdas porque hay cosas que van a traer cola!