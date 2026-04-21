José Luis Sánchez: "El Real Madrid quiere fichar a un entrenador con experiencia y ganador"

A falta de seis jornadas para que finalice la liga, con el Real Madrid en segunda posición y con la misión prácticamente imposible de remontar los nueve puntos que le separan del FC Barcelona, José Luis Sánchez contó en exclusiva en El Chiringuito las claves del posible cambio en el banquillo madridista para la próxima temporada: "La situación de Arbeloa es muy complicada y es muy difícil que siga la temporada que viene, el Real Madrid busca un entrenador con experiencia y ganador".