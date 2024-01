Josep Pedrerol no entiende nada de los Premios 'The Best'

Leo Messi ha sido galardonado con el premio 'The Best' ha mejor futbolista del mundo. Este galardón ha provocado diversas reacciones en el mundo del fútbol, entre ellas la de Josep Pedrerol, el cual no entiende nada de los premios. El presentador de El Chiringuito no comprende que el ganador haya sido la estrella argentina, si no que en su lugar tendría que estar Haaland, ganador del triplete con el Manchester City y máximo goleador de la Premier League.