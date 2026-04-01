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Tensión en El Chiringuito tras los pitos a Joan Garcia

Juanfe Sanz: "¿Si hoy al que pitan es un jugador del Real Madrid que estarías diciendo?"

El cara a cara más tenso entre Juanfe Sanz y José Luis Sánchez, tras los pitos al portero del Barça

Juanfe Sanz: "¿Si hoy al que pitan es un jugador del Real Madrid que estarías diciendo?"

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Tras el debut de Joan García en el España - Egipto, en el que recibió una pitada atronadora cuando entró al campo, hubo un feroz debate en el plató de El Chiringuito. Juanfe Sanz, fue muy claro con los pitos: "El que quiera pitar a un jugador, que se quede en su casa". Frase, que calentó a José Luis Sánchez, que basó su argumentación en la libertad de expresión de los aficionados: "Si algo no nos gusta en este país, que cada vez son más cosas, nos quedamos en casa".

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