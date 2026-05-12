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El tertuliano madridista manda un mensaje al barcelonismo

Juanma Rodríguez: “El león volverá”  

El FC Barcelona ha ganado LaLiga tras la victoria en El Clásico

Juanma Rodríguez: “El león volverá”  

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El barcelonismo vive días de celebración y euforia tras el título liguero y la victoria ante el Real Madrid en el Camp Nou. Juanma Rodríguez ha llegado al plató de El Chiringuito mandando un duro aviso a los culés. “El león parece que está dormido, pero… volverá”, arrancaba Juanma su discurso. “Disfrutad lo que podáis y mientras podáis porque el león os volverá a morder”, sentenciaba el tertuliano madridista en El Chiringuito.

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