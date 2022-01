Paco García-Caridad: "Josep Pedrerol es muy buen periodista y buena persona"

Tras el Tertuliómetro a José Luis Sánchez, en este programa le ha tocado a Paco García Caridad. Pregunta tras pregunta, Álex Silvestre y Edu Aguirre han intentado exprimir al máximo todo lo que queríamos saber sobre él. Hemos repasado varios temas, como Vinicius, el Papa, su "madridismo"...

Paco se ha sometido al Tertuliómetro en el plató de El Chiringuito bajo la atenta mirada de todos. Alaba a Josep Pedrerol, al Papa, y mantiene sus palabras sobre Vinicius "porque era lo que pasaba en su momento". Álex y Edu han tirado de hemeroteca para cuestionarle si es o no madridista, a lo que ha respondido que no, y ese video ha provocado un giro de los acontecimientos. ¡No te puedes perder 'El Tertuliómetro' a Paco García-Caridad!