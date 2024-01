"Que anuncie su dimisión así no beneficia a nadie"

Guti cree que el gesto de Xavi de dimitir tras la derrota ante el Villarreal no beneficia a nadie, ni a los jugadores, ni a la entidad, ni a la afición. El propio Xavi dijo en rueda de prensa que lo hace por barcelonismo, una declaración con la que el tertuliano no está para nada de acuerdo y que lo considera justamente lo contrario. Además, considera que la institución debe estar por encima de todo, por lo que no era el momento de hacer pública su idea de dimitir.