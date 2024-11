¿Qué le pasa a Mbappé?

Desde la llegada de Kylian al Real Madrid, su rendimiento no ha estado a la altura de pasadas temporadas, algo que ha despertado un enfado en la afición blanca. Diego Plaza analiza, en El Chiringuito, al 9 del Madrid de una forma espectacular. "Como no tiene confianza, va a lo seguro en el penalti y no se la juega en el lanzamiento", ha explicado.