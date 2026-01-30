Récord de audiencia histórico en El Chiringuito tras la debacle del Real Madrid

La debacle tras la derrota del Real Madrid de Arbeloa ante el Benfica de Mourinho ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del fútbol. Y es que, el mismo día en el que se conocía que el conjunto madridista tendría que jugar los 'Playoffs' de nuevo, El Chiringuito de Jugones volvió a conseguir un récord histórico de audiencia, tanto en programa como en redes sociales.

El programa, que continúa siendo líder en su franja horaria, tuvo un total de 800.000 espectadores, siendo esta la segunda mejor audiencia de la temporada con un 6,1% de share. Un share que no hizo más que aumentar en Catalunya, alcanzando un récord histórico de 16,4%, con tramos de hasta 21,4%.

Asimismo, además de la gran audiencia televisiva, las redes sociales no se quedan atrás. ¡El Chiringuito sumó más de 125 millones de visualizaciones en todas las redes sociales!