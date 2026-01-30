El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Récord absoluto en Catalunya

Récord de audiencia histórico en El Chiringuito tras la debacle del Real Madrid

El Chiringuito de Jugones suma y sigue batiendo récords de audiencia con 800.000 espectadores y más de 125 millones de visualizaciones en redes sociales.

Récord de audiencia histórico en El Chiringuito tras la debacle del Real Madrid

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

La debacle tras la derrota del Real Madrid de Arbeloa ante el Benfica de Mourinho ha provocado un auténtico terremoto en el mundo del fútbol. Y es que, el mismo día en el que se conocía que el conjunto madridista tendría que jugar los 'Playoffs' de nuevo, El Chiringuito de Jugones volvió a conseguir un récord histórico de audiencia, tanto en programa como en redes sociales.

El programa, que continúa siendo líder en su franja horaria, tuvo un total de 800.000 espectadores, siendo esta la segunda mejor audiencia de la temporada con un 6,1% de share. Un share que no hizo más que aumentar en Catalunya, alcanzando un récord histórico de 16,4%, con tramos de hasta 21,4%.

Asimismo, además de la gran audiencia televisiva, las redes sociales no se quedan atrás. ¡El Chiringuito sumó más de 125 millones de visualizaciones en todas las redes sociales!

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Récord de audiencia histórico en El Chiringuito tras la debacle del Real Madrid

Récord de audiencia histórico en El Chiringuito tras la debacle del Real Madrid

Audiencias

Mega (1,2%) triunfa con El Chiringuito de Jugones, en récord

Nuevo enfrentamiento en Frontón

Altuna III y Ezkurdia se enfrentan a Peña II y Albisu, este domingo en Frontón

El discurso de Edu Aguirre que firmaría todo el madridismo
El tertuliano 'explota' por la situación del Madrid

El discurso de Edu Aguirre que firmaría todo el madridismo

José Luis Sánchez: “El Madrid ha hecho un desastre…”
El tertuliano, crítico y optimista con el Real Madrid

José Luis Sánchez: “El Madrid ha hecho un desastre…”

¡Todos a por el 'Topocho'!
¡Vaya miércoles tenemos por delante!

¡Todos a por el 'Topocho'!

Desde las 15:30h, MEGAMIÉRCOLES DE CHAMPIONS en YouTube, Facebook, Twitch, X y Kick

Duro: “Arbeloa os tiene bailando”
Alfredo manda un aviso muy serio en El Chiringuito

Duro: “Arbeloa os tiene bailando”

 El entrenador del Madrid está en el punto de mira en la previa ante el Benfica

La charla en La Cerámica que lo cambió todo

La charla en La Cerámica que lo cambió todo

Pedrerol: "¿Podéis decir algo positivo de Lamine?"

Pedrerol: "¿Podéis decir algo positivo de Lamine?"

Diluvio en el Camp Nou

Indignación en el Camp Nou: diluvio histórico durante el partido ante el Oviedo

Publicidad