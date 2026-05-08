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Exclusiva de Marcos Benito sobre la pelea Fede-Tchouaméni

"A Valverde le han puesto tres puntos de sutura"

Polémico 'incendio' en el vestuario del Real Madrid

"A Valverde le han puesto tres puntos de sutura"

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Fede Valverde y Tchouaméni han sido los principales protagonistas de un violento incidente en el vestuario blanco. Ambos jugadores se enfrentaron en el vestuario tras el entrenamiento de la mañana del jueves, dejando una pelea con estragos para el uruguayo. Marcos Benito ha informado en el plató de El Chiringuito que "a Valverde le han puesto tres puntos de sutura".

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"A Valverde le han puesto tres puntos de sutura"

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