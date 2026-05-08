Fede Valverde y Tchouaméni han sido los principales protagonistas de un violento incidente en el vestuario blanco. Ambos jugadores se enfrentaron en el vestuario tras el entrenamiento de la mañana del jueves, dejando una pelea con estragos para el uruguayo. Marcos Benito ha informado en el plató de El Chiringuito que "a Valverde le han puesto tres puntos de sutura".