Programas

En directoPROGRAMACIÓN TV

Domingo a partir de las 10:00h

Este domingo en Frontón: Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu

Este domingo 22 de marzo vive el enfrentamiento entre Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu de la Liga de semifinales del Campeonato Parejas Serie A.

Frontón en Mega

Publicidad

mega
Publicado:

Este próximo domingo, 22 de marzo, vive un nuevo partido de pelota vasca en Frontón.

A partir de las 10:00h Mega emite el enfrentamiento entre Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu, dentro del Campeonato Parejas Serie A de la Liga de semifinales.

Desde el frontón de Adarraga (Logroño) vive este apasionante encuentro.

Como todos los domingos, en Mega.

Mega» Programas

Publicidad

Programas

Frontón en Mega

Este domingo en Frontón: Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu

Edu Aguirre: "Aqui algo se ha gestionado mal"

Edu Aguirre: "Aqui algo se ha gestionado mal"

Juanma Rodríguez, más duro que nunca con Mbappé

Juanma Rodríguez, más duro que nunca con Mbappé

"Courtois no llega al derbi"
Exclusiva de Juanfe Sanz

"Courtois no llega al derbi"

¡Audiencia de escándalo en El Chiringuito tras el Man. City - Real Madrid!
LÍDERES

¡Audiencia de escándalo en El Chiringuito tras el Man. City - Real Madrid!

Roncero: "Que miren, callen y aprendan"
El tertuliano madridista llega con todo a El Chiringuito

Roncero: "Que miren, callen y aprendan"

El discurso madridista de Tomás Roncero que debes escuchar

Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"
Brutal rajada del tertuliano culé

Jota Jordi: "Es una eliminatoria típica del Madrid"

El Real Madrid elimina al Manchester City con polémica en los primeros minutos del partido

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Verdeliss, este jueves en 'El Cafelito de Josep Pedrerol'

Jose Luis Sánchez: “Cancelar el entrenamiento puede acarrear un expediente para el City"

Jose Luis Sánchez: “Cancelar el entrenamiento puede acarrear un expediente para el City"

Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."

Jota Jordi: "Viendo la cara de los madridistas..."

Publicidad