Domingo a partir de las 10:00h
Este domingo en Frontón: Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu
Este domingo 22 de marzo vive el enfrentamiento entre Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu de la Liga de semifinales del Campeonato Parejas Serie A.
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Este próximo domingo, 22 de marzo, vive un nuevo partido de pelota vasca en Frontón.
A partir de las 10:00h Mega emite el enfrentamiento entre Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu, dentro del Campeonato Parejas Serie A de la Liga de semifinales.
Desde el frontón de Adarraga (Logroño) vive este apasionante encuentro.
Como todos los domingos, en Mega.
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