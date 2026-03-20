Este domingo en Frontón: Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu

Este próximo domingo, 22 de marzo, vive un nuevo partido de pelota vasca en Frontón.

A partir de las 10:00h Mega emite el enfrentamiento entre Elordi - Zabaleta contra Laso-Albisu, dentro del Campeonato Parejas Serie A de la Liga de semifinales.

Desde el frontón de Adarraga (Logroño) vive este apasionante encuentro.

Como todos los domingos, en Mega.