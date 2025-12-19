Programas

Domingo a las 10:00h

Este domingo en Frontón en Mega: Zabala contra Martija y Larrazabal contra Mariezkurrena

No te pierdas los enfrentamientos de la quinta jornada del Campeonato de parejas.

Frontón en Mega

Este domingo casi navideño lo tienes que empezar de la mejor manera posible, por ejemplo, viendo Frontón.

Podrás disfrutar mientras desayunas del Campeonato de parejas y de los siguientes enfrentamientos:

Zabala contra Martiaja y Larrazabal contra Mariezkurrena II (Serie A).

El partido tiene lugar en el frontón de Zalla, municipio de la provincia de Vizcaya.

Disfruta de la quinta jornada del Campeonato Parejas de pelota vasca este domingo en Mega a partir de las 10:00 h.

