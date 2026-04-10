Ezkurdia y Jaka se miden en Remontival en un duelo clave de octavos del Manomanista

El Campeonato Manomanista entra en su fase decisiva con la disputa de los octavos de final este domingo a partir de las 10:00 horas, donde cada partido se convierte en una auténtica final. Este escenario lo protagonizan Joseba Ezkurdia y Erik Jaka, que se verán las caras en el frontón Remontival de Estella/Lizarra en un duelo que promete máxima intensidad.

Ambos pelotaris llegan con argumentos sólidos para llevarse la victoria. Ezkurdia, con su habitual potencia y capacidad para dominar el juego desde el inicio, buscará imponer su ritmo y hacer daño con su pegada. Por su parte, Jaka tratará de responder con su regularidad y su capacidad para alargar los tantos, llevando el partido a su terreno.

El choque se presenta muy equilibrado, con dos estilos diferentes que pueden marcar el desarrollo del encuentro. La gestión de los momentos clave y la resistencia física serán determinantes en un partido donde el margen de error es mínimo.

En juego, un billete para los cuartos de final del Manomanista, un objetivo que ambos afrontan con ambición y que asegura un espectáculo de primer nivel para los aficionados que se acerquen a Remontival.