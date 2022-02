El guacamayo de Linda se está quedando sin plumas y sus dueñas no saben el por qué

Jessica es un bonito guacamayo jacinto, con un bonito plumaje azul y amarillo que destaca por encima del resto. Aunque al llegar a la clínica del Dr. Pol sus dueñas le hacen ver al veterinario que su guacamayo se está quedando sin plumas y no saben por qué.

Los guacamayos son animales monógamos y necesitan mucho afecto, no sirve con abrirles la jaula, se necesita mucha interacción con ellos ya que dan su amor a su dueño hasta su muerte. En este caso, Linda no es el primer dueño de Jessica, ya que antes era de la hermana de Linda y, aunque esta le tiene mucho aprecio a Jessica, no conoce las necesidades del animal.

Tras una exploración, el Dr. Pol le aconseja a Linda que interactúe más con el animal, ya que se arranca las plumas por frustración y reclamando atención.

