El hijo del Dr. Pol se mete a granjero y tiene sus primeros problemas

Charles, el hijo del doctor Pol, se casó hace poco tiempo con Beth. Ambos decidieron comenzar con una granja, aunque de momento no con grandes aspiraciones. Sus primeros animales han sido unas gallinas y hace poco que compraron más para poder empezar a criarlas. Sin embargo, los problemas no han tardado en aparecer.

Han descubierto que algunas de las gallinas recién compradas tienen algún problema. No saben muy bien qué puede ser, pero lo que es seguro es que no están bien. Charles ha estado mucho tiempo trabajando en la clínica con su padre y sabe que algo no funciona. Por eso acude a verle acompañado de Beth. El diagnóstico no puede ser más desalentador.

Sus gallinas están afectadas por cofidiaxina. Se trata de un organismo unicelular muy contagioso que puede acabar con toda una granja entera si no se le pone remedio. Es algo parecido a una diarrea que evita que las gallinas puedan asimilar el alimento y acaban muriendo. La solución pasa por una profunda limpieza de la granja y una alimentación especial.