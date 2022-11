La doctora Lisa se enfrenta al complicado parto gemelar de una yegua

Que una yegua tenga un parto gemelar no es nada sencillo y puede provocar graves complicaciones al animal. Bobby se ha visto obligado a llamar de urgencia a la clínica del doctor Pol porque una de sus yeguas se ha puesto de parto. En el tiempo que Lisa ha tardado en llegar a la granja, la yegua ha parido a un potrillo que ha nacido muerto. Ahora habrá que intentar sacar al otro.

No son comunes ni sencillos los partos gemerales en yeguas y en esta ocasión no iba a ser diferente. Lisa descubre que el potrillo que falta por nacer tiene la cabeza girada y varias vueltas de cordón umbilical. Es imprescindible que salga porque si no lo hace puede comprometer la salud de la yegua.