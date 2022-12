Conoce los casos más especiales del Increíble Doctor Pol

El Doctor Pol se enfrenta diariamente a muchos problemas, tanto en la clínica como en granjas. En el mundo equino se enfrenta a un parto gemelar de una yegua que, no es nada sencillo y tiene varias complicaciones. Menee, la yegua de diez años, está en la edad óptima para quedarse embarazada pero a sus dueños les preocupa.

En la clínica, los siete cachorros de la misma camada visitan por primera vez a Pol para su primer reconocimiento veterinario. Además Perl se salva de que no la amputen la pata tras una pelea entre varios perros. Tras varias pruebas al perro de Dan, el resultado no es concluyente y no pueden determinar la causa principal de su enfermedad. El cachorro Teddy tiene las articulaciones inflamadas, un posible caso de síntomas de raquitismo. ¿Quieres saber más? No te pierdas el vídeo que encabeza la noticia.